德9月大选 绿党提名贝尔伯克为总理候选人

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（法新社柏林19日电） 德国在野党绿党今天提名共同主席贝尔伯克，作为9月大选的总理候选人，向现任总理梅克尔所属的保守派下战帖。此时保守派正因梅克尔接班人选，陷入日益剧烈的内斗。

绿党另一名共同主席哈柏克（Robert Habeck）说：「我俩都想要这个职位，但最终只有一人能做这件事。所以今天是时候表示，绿党第一位总理候选人是贝尔伯克（Annalena Baerbock）。」

40岁的贝尔伯克是绿党有史以来提名的第一位总理候选人。

尽管绿党民调落后梅克尔（Angela Merkel）的保守派屈居第二，但保守派正陷入分裂，绿党如今真的有机会成为国会最大党和拿下总理大位。

贝尔伯克说：「今天，我们开启本党的新篇章，如果我们做得好，也将为我国开启新篇章。」

她表示：「我支持革新，其他人支持现状。」她并提到，「气候变迁是我们世代的最大任务」。

贝尔伯克从前是弹翻床健将，青少年时期曾参加弹翻床比赛，拿下德国锦标赛3面铜牌。她曾说这项运动教会她「要勇敢」。

她还曾负笈英国伦敦政经学院（LSE）修读国际法，受过法律专业训练，现为两个孩子的母亲。

贝尔伯克从未担任政府职位。但近几个月来，她运用媒体对疫情的关注，批评政府在危机时期没优先关注孩童，同时端出自己的提案，知名度因此水涨船高。

绿党展现严格纪律，避免在精心安排的提名活动前，有任何内斗消息向外公开。相较之下，梅克尔所属的基督教民主党（CDU）/基督教社会党（CSU）保守联盟则陷入激烈权力争夺战，濒临内爆边缘，与绿党形成鲜明对比。

现在民众对梅克尔左右共治联合政府的抗疫作为愈来愈不满。绿党坚持寻求更严格的措施来抑制2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播，也让这个注重生态的政党默默得利。

民调显示，绿党支持率仅些微落后梅克尔的保守派。在这位掌权16年的资深总理准备卸任之际，保守派内部陷入一片混乱。

绿党的环保主义政见也符合德国多数年轻人关心的议题。之前年轻人曾发动罢课，要求采取行动对抗气候变迁，让政坛建制派惊惶失措，后来是疫情才导致这类抗议集会停止。

© 2021 AFP