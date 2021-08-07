心理与情绪煎熬 美奥运泳将吁媒体放过落败选手

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（法新社东京7日电） 2020年东京奥运各界开始关注选手心理健康。美国游泳名将曼纽尔昨日也在推特上呼吁媒体不要在选手表现不佳时立刻进行访问，此时他们精疲力竭，如同一般人需要时间去处理情绪。

美国奥运泳将选手曼纽尔（Simone Manuel）指出，运动员不需要在输掉比赛后立刻接受媒体采访，因为此刻，他们正处于「心理与情绪筋疲力竭」的状态。

曼纽尔近日再度呼吁保护运动员的心理健康，并表示菁英选手在表现不佳后，「不需要给他人全部灵魂」。她在推特上写道，「拜托停止在令人失望的表现后立刻访问运动员，他们还没有时间去消化一切。相信我，他们尽力了。在这个时刻，人们不需要知道其他东西」。

曼纽尔在东奥的成绩不如预期，她在里约奥运摘下2面金牌和2面银牌，并成为史上首位在个人项目获得奥运金牌的非裔美国女子游泳选手。

这位24岁的选手东奥仅在接力赛项目获得一面铜牌，在无缘进50公尺决赛后努力忍住泪水。她向记者说，「我有勇气去尝试奋力一搏，并承受失败的可能」。

曼纽尔指出，若运动员比赛输了拒绝接受媒体访问，就可能被贴上「输不起」的标签，但他们通常并不在适合受访的心理状态中。

她说道：「把我们当成有情绪的一般人。在世界最大舞台上，要一边消化人们已看到我如此努力却达不到目标的事实，还要一边有条理地回答问题，这让人心理和情绪上都筋疲力尽。」

曼纽尔揭露她在6月美国奥运选拔赛时，对抗心跳过快、失眠、忧郁、焦虑和疲惫等症状。

在此之前，美国体操天后拜尔丝（Simone Biles）才因令人震惊地退出好几场预计得牌的体操赛事而让世人关注运动员的心理健康议题。

日本网球选手大?直美（Naomi Osaka）和拜尔丝一样，也是东奥上受压力困扰的知名选手，她同样质疑媒体的角色。

大?直美因拒绝履行球员受访义务而退出今年的法国网球公开赛，理由是记者有害她的心理健康。

她将大满贯的传统赛后记者会比喻为「落井下石」。

© 2021 AFP