心理健康因素退赛后首登场 拜尔丝平衡木摘铜

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（法新社东京3日电） 美国体操天后拜尔丝上周在东京奥运女子体操团体赛进行到一半时，以心理健康因素退赛，她今天重返东奥赛场参加女子平衡木决赛，以14.000分的成绩拿下铜牌。

今天的平衡木决赛是拜尔丝（Simone Biles）自上周戏剧性退赛以来，首次参与的东奥赛事。她退出团体赛决赛是因受 「空中失感」（twisties）所苦，此症状会导致体操运动员在空中失去方向感。

在里约奥运勇夺四金一铜的拜尔丝，今天进入场馆准备出战平衡木决赛时，获得美国队友的强烈支持与掌声。

拜尔丝在等待上场时神情严肃，她站上宽10公分的平衡木后，在90秒内完成全套动作，虽未进行转体动作，但依旧表现亮眼，以屈体后空翻两周落地后，拜尔丝展开笑颜，并以14.000的成绩摘下铜牌，这也是她生涯的第7面奥运奖牌。

另外，16岁的中国选手管晨辰取得14.633分，拿下女子平衡木金牌，她的同胞唐茜靖则得到14.233分，以银牌坐收。

赛后，拜尔丝表示，「无论结果如何，我很高兴能够上场。我为自己而这么做，且为能再参加一次比赛感到自豪。」拜尔丝也透露，她的姑姑在两天前离开人世。

拜尔丝在平衡木项目以铜牌之姿站上颁奖台后，结束本届东奥之旅，国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也在第一时间祝贺她重返赛场。

© 2021 AFP