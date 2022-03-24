忧俄乌战火波及 芬兰、瑞典与北约强化合作

（法新社挪威24日电） 在挪威北部偏远地区1个泥泞的停车场，芬兰军队正展示其军事实力，火箭发射器、多种火炮和雪地摩托车排成一列，准备与北大西洋公约组织（NATO）的战友共同训练。

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芬兰和瑞典与北约的伙伴关系早已广为人知，但俄罗斯入侵乌克兰之举，促使这2个非军事结盟国家进一步深化与北约的合作。

挪威的「酷寒反应」（Cold Response）演习通常每2年举行1次，目的是在充满挑战的寒冷气候条件下，训练北约部队展开合作。 与往年一样，「酷寒反应」演习由挪威主办，今年从3月14日登场，瑞典和芬兰分别派出1600人和680人参与。 负责瑞典军事演习策划的海德马克（Stefan Hedmark）中校告诉法新社：「考量到乌克兰和我们所在区域的形势，今年这（联合演习）变得更加重要。」

无论是否为北约成员国，北欧国家长期以来都习惯密切合作。他们拥有相同的价值观、利益和文化背景，还有同一个东方邻国俄罗斯。

海德马克表示：「我们就像一个大家庭。虽然大家未必总是意见相同，但彼此之间密不可分，而且…必须互相照顾。」

芬兰将军托明（Manu Tuominen）也同意上述说法，「每个家庭当然都有住在远方的重要成员，我们欢迎所有欧洲盟友，甚至包括跨大西洋合作。」

自2月底以来，瑞典和芬兰的民调都显示，多数国民首度倾向加入北约。

目前瑞典和芬兰尚无计画加入北约，但官员坚称，一旦加入时机成熟，他们将做好准备。

© 2022 AFP