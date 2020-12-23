忧医疗濒临崩溃 英公卫当局吁强生将脱欧过渡期延长一个月

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦23日电） 英国公共卫生服务当局今天敦促首相强生延长脱欧过渡期，否则在无协议脱离欧盟单一市场的情况下，已疲于应付冠状病毒疫情的医疗院所恐濒临崩溃「边缘」。

英国出现传播力更强的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）新变种病毒，当局正苦于遏止急遽飙升的确诊病例，国家医疗保健服务（NHS）领导人说，将过渡期延长一个月，能使医院远离「眼前的危险地带」。

他们警告强生（Boris Johnson），「在这传统上为一年当中最繁忙时刻，NHS正在与历来最巨大挑战搏斗」，无协议脱欧带来的「破坏性变化」恐使情况雪上加霜。

英国国家医疗保健服务联盟（NHS Confederation）在信中说：「在英国脱欧谈判桌上，NHS可能不会成为焦点，但是无协议（脱欧）的破坏性冲击，恐使NHS运作能力濒临崩溃边缘。」

「鉴于我们离悬崖边仅剩几步之遥，我们敦促您将过渡期延长一个月，让NHS额外取得几周的宝贵时间，使英国能够在一年过渡期后离开欧盟。」

历经5年整合，英国已于今年1月31日正式与欧盟分手，而受欧盟法规约束的过渡期将于12月31日结束。

英国出现COVID-19新变种病毒，传染力大增70%，使得欧洲各国相继对英国祭出交通禁令，在英国和法国达成协议，终止暂时实施的旅行禁令后，英国多佛港（Port of Dover）将重新开放。

英国主要运输枢纽多佛港昨晚发布声明说，将于当地时间23日零时（台北时间23日上午7时）重新开放，但目前还不清楚数以百计等待中的货车将从何时开始通行。

声明还说，多佛港仅对持有阴性筛检证明者重新开放。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP