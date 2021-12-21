忧受Omicron影响 英国女王待温莎堡庆耶诞

（法新社伦敦20日电） 英国媒体今天报导，过去多到位于英格兰东部的山均汉姆堡欢庆耶诞的英国女王伊丽莎白二世，今年将待在温莎城堡度过佳节。

广告 继续浏览后续

在伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）做出上述决定前，英国感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株病例不断攀升，恐促使当局实施新的限制措施。

英国联合社 （Press Association）引述不具名王室消息来源报导，这是「经过深思熟虑后做出的个人决定」。

报导还说，95岁的女王将在伦敦以西、历史悠久的温莎城堡（Windsor Castle）与家人聚会，也将「采取明智的预防措施及遵循所有适当的指南」。

伊丽莎白二世10月曾住院一晚，医护人员建议她多休息，她的公务行程因此被迫受到限制。

女王上周决定取消在耶诞节前夕举办的年度家族午宴，作为防疫预防措施。受到疫情影响，这项传统已连续两年被迫取消。

英国去年针对不同家庭成员室内聚会人数上限及社交距离实施严格规定，就连女王也无法与儿孙及堂（表）兄弟姊妹见面。

按照传统，女王与王室高阶成员往年都会在山均汉姆堡（Sandringham Estate）共度耶诞假期，耶诞节当天则会在堡内的教堂做礼拜。

女王今年将度过结��73载夫婿、爱丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普亲王（Prince Philip）与世长辞后的第一个耶诞节。

科学家敦促当局在节庆假期于本周末登场前，祭出更严格的防疫限制措施，英相强生（Boris Johnson）今天拒绝相关建议。

英国单日新增确诊病例已逼近破纪录的10万例，感染Omicron变异株的比例持续增加，不过强生表示，政府正「密切监控」疫情发展。

© 2021 AFP