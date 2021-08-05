忧回国后有危险 东奥白俄短跑女将赴波兰寻庇护

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（法新社华沙4日电） 白俄罗斯女子短跑选手齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）今天抵达波兰，预料在当地寻求庇护。她先前表示若被迫回到国内恐有生命危险。

24岁的齐玛诺斯卡雅原定参加2日的东京奥运女子200公尺短跑预赛，但她1日声称在公开批评教练后，遭代表队强制带到机场要她先行返国，但她拒绝登机，随即向东奥工作人员求援。

事情在今天出现转折，齐玛诺斯卡雅最后一刻做出改变，决定不要搭上前往华沙的班机，后来转往奥地利首都维也纳。

离开东京前，齐玛诺斯卡雅在寻求国际协助下，待在波兰大使馆两晚，她后来获波兰核发人道签证。

她在雅也纳的机场受到奥地利部长级官员布伦纳（Magnus Brunner）欢迎。布伦纳告诉记者，她改变离开日本的路径，是基于「安全因素」。

布伦纳表示，齐玛诺斯卡雅似乎「完整考量到情势」，「她很担心家人，她非常疲惫，在过去几天发生这些事后她自然非常紧绷」。他表示她很「紧张，不知道事情如今会如何发展」。

齐玛诺斯卡雅接着搭上波兰航空（LOT Polish Ailines）班机，于晚间8时11分抵达波兰首都华沙。

波兰外交部副部长普希达克兹（Marcin Przydacz）在推特发文说，齐玛诺斯卡雅「已安全抵达华沙」。

飞机降落后，她未经由一般旅客入境航厦通道，但她确实有和白俄反对派人士拉图什科（Pavel Latushka ）在机场大楼会面。

拉图什科在推特放上与齐玛诺斯卡雅的合照，推文说：「我们希望这个政权的苦难能很快结束，齐玛诺斯卡雅将能回到新白俄，攀上新的体育巅峰。」（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP