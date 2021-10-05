忧塔利班打压 逾百名音乐家惊险逃离阿富汗

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（法新社雪梨5日电） 阿富汗国立音乐学院创办人暨校长萨尔马斯特（Ahmad Sarmast）表示，忧心塔利班接掌阿富汗后对音乐家展开打压，学校超过100名师生惊险地从喀布尔（Kabul）搭机逃离。

萨尔马斯特告诉法新社，101名阿富汗国立音乐学院（Afghanistan National Institute of Music）师生于3日晚间搭机抵达卡达首都杜哈（Doha）。

他表示，101人当中约半数为女性，未来计划在葡萄牙政府协助下前往葡萄牙。萨尔马斯特本人目前居住在墨尔本，他打算在葡萄牙重建学校。

萨尔马斯特说，这场逃难行动直到最后一刻都无法确保成功。101名音乐家先是在驻喀布尔卡达大使馆帮助下，分成小团体前往机场。

他们遇到的第一个难关，就是在机场碰到质疑签证的塔利班武装分子，但被卡达大使馆官员设法化解。

接着是女性被告知无法利用临时「公务护照」出境，这种护照通常只发给官员。卡达官员再次化险为夷。

萨尔马斯特说，数小时后，当音乐家搭乘的飞机终于起飞，他心中感慨万千。「那一刻充满泪水，我不停流泪，我的家人也跟着哭。那是我一生中最高兴的时刻。」

他说，他和学生们一起经历过许多令人难忘时刻，也曾在国际巡回演奏会上受到观众起立喝采，「但听到他们的飞机起飞，那种感受和快乐难以形容」。

他表示，这次行动从塔利班接掌阿富汗起，就开始策画。「从塔利班接掌喀布尔的那一刻起，对音乐和音乐家的歧视就开始了。阿富汗人民再次被噤声。」

塔利班在1996年到2001年第一次掌权时期禁止音乐，他们于8月15日重掌政权后，虽然承诺会更包容，但仍强调会依伊斯兰教律法（Sharia law）施政。

塔利班对音乐的态度不一，也没有颁布明确指令。像是这周末在喀布尔举行的一场塔利班集会上，政府官员和塔利班高层发表演说前，就播放了宗教音乐。

萨尔马斯特说，塔利班告诉学院成员待在家中，等候进一步通知，但近2个月过去了，依旧没有任何音讯。

他也表示，这次逃离喀布尔只是第一阶段，并誓言要让学院另外184名师生都逃出团聚。

© 2021 AFP