忧塔利班打压 阿富汗媒体仍坚守岗位

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（法新社喀布尔8日电） 塔利班重新执政，让阿富汗媒体业备感恐惧，国内最大独立电视网「黎明新闻」（Tolo News）决定继续营运，但和其他电视台和广播电台一样面临人才流失和未知命运。

伊斯兰武装组织塔利班（Taliban）过去20年谋叛期间，记者不仅饱受威胁，甚至命丧塔利班枪下。塔利班在1996年至2001年首次执政时，禁绝电视和多数娱乐，阿富汗没有媒体可言。 2001年塔利班垮台后，在西方支持以及私人投资下，阿富汗拥有了数十个电视频道和160多个广播电台，独立媒体在这20年间如雨后春笋般出现，如今这个伊斯兰组织重新掌权，阿国媒体发展恐开倒车。 「黎明新闻」负责人纳加费札达（Lotfullah Najafizada）在电访中告诉法新社，塔利班接掌政权「将我们置于极为困难的处境…是否要继续营运；身为全年无休的新闻组织，我们甚至无法暂停一小时来重新思考」。 纳加费札达说，「黎明新闻」有责任报导新闻而继续营运，另一个续营运原因则是，一旦停止运作、再想与塔利班针对重启营运进行谈判会是「几乎不可能」的任务。

塔利班领导人要求阿富汗媒体照常运作，一位官员甚至坐下接受「黎明新闻」女主持人采访，希望藉此让人相信塔利班这次的执政态度将较温和。 然而，许多阿富汗民众与媒体人并未被塔利班说服。

「黎明新闻」母公司莫比集团（Moby Group）执行长莫赫塞尼（Saad Mohseni）在杜拜告诉「保护记者委员会」（CPJ）：「我们感到恐惧，我坦白告诉你，我们很紧张，大家都辗转难眠，观众的感受也差不多。」

「无国界记者组织」（RSF）表示，约有100家私营媒体机构暂停营运，于喀布尔工作的女性记者人数，从昔日的700人，迅速锐减至不到100人。

阿富汗帕杰瓦克通讯社（Pajhwok news agency）指出，阿国许多媒体停工是因塔利班掌权后造成的财政困难所致。 塔利班尚未向媒体发布任何正式指令，媒体则主要靠自我审查以避免激怒阿富汗的新主政者。 不过，有些媒体组织已着手因应突发事件；若「黎明新闻」遭打压，莫比集团考虑移往国外营运，他们同时在积极招聘新人，试图填补喀布尔沦陷后离职的数十名员工空缺。

© 2021 AFP