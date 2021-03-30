忧引发血栓 加拿大停止对55岁以下者打AZ疫苗

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（法新社渥太华29日电） 由于海外患者在施打AZ疫苗后出现血栓现象，虽然病例很少但数量增加，加拿大专家今天建议停止为55岁以下民众注射AZ疫苗，并要求药厂根据年龄与性别评估疫苗的益处与风险。

加拿大各区的免疫计画是由各自负责，曼尼托巴省（Manitoba）与魁北克省（Quebec）已率先遵循加拿大国家免疫谘询委员会（National Advisory Committee on Immunization, NACI）的新指导原则。

法新社报导，加拿大副首席公共卫生官纽（Howard Njoo）在记者会中表示，对55岁以下成人施打阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca）研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的好处，目前仍存在大量的不确定性。

「此刻，我们停止对55岁以下成人施打AZ疫苗，并待进一步的风险效益分析。」

同时，官员敦促过去20天接种过AZ疫苗的加拿大民众，向医生谘询。

加拿大卫生署与国家免疫谘询委员会医师在简报会上表示，将要求阿斯特捷利康依据年龄与性别，对注射疫苗的益处与风险进行详尽评估。

欧洲通报有民众在注射AZ疫苗后，出现罕见但严重的血栓、出血状况，其中一些患者死亡，主要发生在年轻女性身上。加拿大已向民众注射了约30万7000剂AZ疫苗，尚未有此类病例通报。

加拿大国家免疫谘询委员会本月稍早呼吁仅向18岁到64岁民众施打AZ疫苗，称临床试验没有涵盖到足够的年长者，之后在检视疫苗对年长者效力的「真实世界证据」后，修改建议将接种者涵盖到65岁以上民众。

国家免疫谘询委员会副主席迪克斯（Shelley Deeks）表示，观察到的多数不利健康影响，主要发生在55岁以下女性身上，时间点在接种后的4到16周间。

加拿大预计明天将从美国收到150万剂AZ疫苗，美国尚未批准国内使用。另外，加拿大已经订购2000万剂AZ疫苗，外加200万剂印度血清研究所（Serum Institute of India）制造的疫苗。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP