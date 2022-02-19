忧无警力保护遭狗仔跟拍 哈利：家人回英国不安全

（法新社伦敦18日电） 英国哈利王子的律师今天在伦敦一座法院表示，哈利不愿意带孩子回英国，原因是英国政府拒绝为他提供警力保护，即使他愿支付费用亦然。哈利为此对英国政府提出诉讼。

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哈利与美国籍妻子梅根（Meghan）2020年抛弃王室成员第一线责任并迁居美国洛杉矶后，便丧失了由纳税人负担的警力保护待遇。

头衔为萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利并没有出庭，英国内政部拒绝他所提自费聘用英国警力保护的要求后，他正兴讼以求司法审查。

哈利和梅根在美国拥有自己的私人维安团队，但哈利表示，他们在英国没有足够的司法权和使用权可借重情治机构来保护家人安全。

哈利的律师法提马（Shaheed Fatima）告诉皇家法院（Royal Courts of Justice）：「这项诉讼与一个事实相关，即原告在英国感到不安全。不用说，他确实想回国探望亲人和朋友，并继续支持他所关心的慈善机构。最重要的是，这里永远都是他的家。」

去年夏季，哈利在伦敦离开一个慈善活动现场时，座车遭狗仔追逐跟拍。第二天，他和兄长威廉王子为母亲黛安娜王妃雕像揭幕。

黛安娜王妃1997年正因为躲避狗仔，在巴黎一场车祸中去世，哈利与英国媒体的关系因此长期不佳。

代表英国政府的律师巴默（Robert Palmer）表示，哈利的说法「不可论证且缺乏理据」。

巴默在书面陈词中表示，哈利提出自费负担警察维安的要求不是问题核心，因为「私人出资并无法取得警察提供的个人安全保护」。

© 2022 AFP