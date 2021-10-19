忧男性染爱滋病毒风险增 南非不批准俄卫星-V疫苗

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（法新社约翰尼斯堡18日电） 南非卫生产品监管局（SAHPRA）今天表示，不会批准俄罗斯COVID-19疫苗「卫星-V」（Sputnik-V），理由是担心可能提高男性感染爱滋病毒（HIV）的风险。

南非卫生产品监管局声明表示：「南非的爱滋病毒盛行率及发生率高，采用卫星-V疫苗可能让接种的男性感染爱滋病毒风险增加。」

声明指出，在南非申请卫星-V使用许可的公司，并未提出「在爱滋病毒高盛行率情况下」采此疫苗会安全的证明。 研发卫星-V疫苗的俄罗斯加马利亚研究所（Gamaleya Institute）表示，将提出资讯以证明南非卫生产品监管局的疑虑「毫无根据」。 加马利亚研究所指出，对7000多名受试者所做的几个临床试验显示，「将所有研究受试者和追踪期纳入考量后，在统计上未见接种腺病毒5型（adenovirus type-5）载体疫苗的受试者感染HIV-1显着增加」。卫星-V采腺病毒5型载体。

南非是非洲地区COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情最严重的国家，也是全世界感染爱滋病毒人数最多的国家。

南非民众对接种COVID-19疫苗感到犹豫，当局正努力推展施打作业。全国人口5900万人，目标在明年初达成4000万人完整接种的覆盖率，但至今仅1000多万人接种。

南非预定本周将开始对12岁以上未成年族群施打疫苗，并对某些免疫不全的民众施打追加剂。

目前南非提供民众接种娇生集团（Johnson & Johnson）单剂型疫苗，以及美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的疫苗。娇生疫苗属另一型腺病毒载体，而辉瑞BNT疫苗是传讯核糖核酸（mRNA）疫苗。

虽然全球至少有45个国家施打卫星-V疫苗，但世界卫生组织（WHO）至今尚未核准此款疫苗的紧急使用授权。

© 2021 AFP