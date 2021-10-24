忧疫情影响北京冬奥 武汉马拉松临时延期

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中国今天通报新增26例COVID-19（2019冠状病毒疾病）本土感染，这波疫情正严重考验北京的零容忍政策。

27日将是北京冬奥开幕倒数100天。主办单位本月稍早坦言，冬奥因疫情而「面临巨大压力」。

长期以来，中国当局透过对居民进行大规模检测和目标性封锁，以控制感染状况。

然而，随着染疫人数不断增加，武汉马拉松组委会21日在官网发布声明表示：「因近期国内多地出现新冠肺炎本土确诊病例，为防范疫情扩散风险...原定于2021年10月24日举办的2021武汉马拉松延期举办，具体时间另行通知。」

这场赛事包括全马、半马与13公里三个项目，原本预计有2万6000人参加。

「北京日报」今天报导，原定31日登场的第40届北京马拉松也可能延后举行。

中国试图遏制最新这波疫情之际，当局今天宣布，包括北京在内的5个已发现病例的地区，一律暂停跨省旅游团。

中国国家卫生健康委员会发言人米锋警告：「疫情进一步蔓延的风险仍在增加。」

中国当局表示，包括甘肃省省会兰州在内的一些城市和内蒙古部分地区，已暂停公车和计程车服务。

中国卫生健康委疾控局副局长吴良有指出，最近的一连串本土病例皆感染源自国外的Delta变异株，到目前为止，多数病例与13个旅行团或自驾旅行有关。他也警告，随着病毒检测继续进行，确诊人数料将增加。（译者：施施/核稿：张正芊）

© 2021 AFP