忧疫情蔓延 北海道东奥足球赛事改闭门举行

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（法新社东京10日电） 日本东奥暨帕运组织委员会昨天原本宣布，北海道足球赛事最多可开放万人进场，但因无法提出可避免首都圈民众前往观赛的对策，让政策出现转向，决定北海道足球赛事闭门举行。

日本每日新闻报导，东奥暨帕运组织委员会9日傍晚才刚宣布，预计在北海道札幌巨蛋举行的足球赛事白天赛程，最多将开放一万名观众进场，但到了晚上突然出现政策转向，宣布不开放观众入场。

受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情再度扩大影响，东奥在首都圈1都3县（东京都、�斡裣亍⑶б断及神奈川县）场馆全采闭门赛事，加上北海道后，这次东奥在日本5都道县的赛事都不开放观众进场。

北海道之所以决定采取闭门赛事，主因是日本政府再度对东京都发布「紧急事态宣言」，为减少北海道跟首都圈人员往来，北海道政府要求东奥暨帕运组织委员会提出对策，让住在1都3县民众取消到北海道观赛。

不过，东奥暨帕运组织委员会没有办法提出有效防止人员移动的对策，北海道知事铃木直道说，「必须以北海道民众的安全且安心为最优先考量」，让原先的开放观众进场转向为闭门举行。

北海道在东奥期间还将在札幌市举行马拉松及竞走赛事，札幌市政府已要求民众，不要前往马拉松及竞走赛事沿线观看。

根据统计，东奥750项赛程共有721项采闭门举行，占比约96%，包括东京都541项、千叶县47项、�斡裣�86 项、神奈川42项及北海道5项，已购票民众将可退票。

© 2021 AFP