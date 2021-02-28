忧网路充斥不实讯息 威廉王子吁民众尽快打疫苗

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（法新社伦敦27日电） 追随祖母女王伊丽莎白二世的脚步，威廉王子今天敦促有资格的民众尽快施打2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，同时也提出警告，称社群媒体上充斥许多反疫苗讯息。

剑桥公爵威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）在肯辛顿宫（Kensington Palace）今天傍晚释出的影片上说：「社群媒体充斥着大量的谣言和不实讯息。」

影片中看到威廉偕同妻子、剑桥公爵夫人凯特（Kate），与两名因患有慢性病而具备第一批接种COVID-19疫苗资格的妇女谈话。

其中一人为39岁的第二型糖尿病患者莫德哈（Shivali Modha），她告诉剑桥公爵夫妇，她看了很多社群媒体上的发文，最初对注射疫苗「有点紧张」，但现在已对疫苗充满信心。

威廉告诉她说，「我们该相信谁、该从哪里取得资料，我们需要谨慎些」，尤其对有其他病史的COVID-19 高危险群来说，「接种疫苗是很重要的」。

「我和凯萨琳（凯特）并非医疗专家，但如果有任何帮助的话，我们是全心全力支持施打疫苗，这真的非常非常重要。」

威廉表示，目前的疫苗接种率「十分令人惊喜」，当前的任务是确保年轻一代「体认到，接种疫苗对他们来说是多么重要的事」。

剑桥公爵夫妇同时也与37岁的道尔（Fiona Doyle）通视讯，后者因为患有重度气喘，自2020年3月以来就足不出户。

道尔说她已等不及接受注射，但也承认不会把疫苗视为「神奇解药」，并会「持续配戴口罩、备好干洗手、保持社交距离」。

剑桥公爵夫妇释出影片之前，94岁英国女王伊丽莎白二世本月25日同样鼓励民众接种疫苗，还说她1月即和夫婿菲立普亲王（Prince Philip）一起接种，过程「一点儿也不痛」。

她表示，害怕接种疫苗的人「应该多为别人着想，而非只想着自己」。

而英国王位第一顺位继承人、72岁的查尔斯王子（Prince Charles）于去年染疫后，所幸症状轻微，如今也已打了疫苗；他的妻子、73岁的康瓦尔女公爵卡蜜拉（Camilla）同样完成注射。

英国王室接棒替疫苗背书，是因卫生官员先前发言说，少数族裔对接种裹足不前的现象，实为一大隐忧。

英国COVID-19疫苗施打计画去年12月上路，疫苗均为两剂型，目前为止有超过1900万人接种了第一剂。

© 2021 AFP