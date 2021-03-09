忧联准会提早升息 亚股涨多跌少

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（法新社香港9日电） 亚洲股市今天涨多跌少，但投资人难以调和乐观及担忧情绪，他们对全球经济复苏愈来愈乐观，但忧心预期经济飞速成长将使通膨升温，迫使升息步伐可能较预期快。

尽管实施了2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗施打计画、感染速度放慢、防疫封锁措施松绑，加上美国准备通过另一轮庞大的经济振兴方案，预期经济成长将强劲反弹，但全球股市过去一年来的涨势在近几周开始失去动力。

美国联邦准备理事会（Fed）下周举行决策会议，将仔细研究利率前景是否有改变的迹象，以及大规模的购债计画，拜登总统的1.9兆美元抗疫纾困案可能会在决策会议前签署立法。

投资人避开避险资产，押注通膨升温将会使他们的报酬率缩水，造成美国公债殖利率近几周攀升。这因此引发市场担心联准会可能被迫提早升息，移除助涨股市的重要支柱。

东京股市上涨0.99%，香港股市上扬0.81%，台北股市小涨0.21%，雪梨股市扬升0.47%，新加坡股市上涨1.22%，威灵顿股市上扬0.50%，马尼拉股市小涨0.15%。

上海股市下跌1.82%，首尔股市下挫0.67%，雅加达股市挫跌0.78%。

© 2021 AFP