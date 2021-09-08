忧虑疫情与获利回吐 亚股多收黑

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（法新社香港8日电） 由于华尔街股市表现疲软，加上Delta变异株疫情对全球复苏的冲击仍让投资人担忧，亚股8日大多收黑，日股则在市场期盼新振兴措施激励下，延续近日的反弹趋势。

亚股估值连续升高逾一周后，市场态度转趋谨慎，获利回吐又进一步加重卖压。

投资人正密切关注Delta变异株引发的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。该变异株导致全球感染率飙升，并迫使部分国家政府重新实施防疫限制或封城措施，引发对经济复苏的担忧。

不过，观察人士表示，整体来说，市场仍对未来抱持乐观态度，希望美国联准会将紧缩货币政策的实行时间延至年底，以提供足够支持。

瑞士银行集团（UBS Group AG）财富管理全球首席投资总监海费尔（Mark Haefele）表示。「部分地区面临的抗疫挫折可能导致市场波动，并减缓特定国家的经济反弹速度。但我们持续看到，疫情控制与重返经济常态方面出现广泛进展。」

亚股今日多收跌。日股日经指数逆势收扬0.89%，来到30181.21点。港股恒生指数收挫0.12%，来到26320.93点。上海综合股价指数收低0.04%，来到3675.19点。

© 2021 AFP