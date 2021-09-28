忧虑通膨与美未通过提高举债上限 亚股跌多涨少

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（法新社香港28日电） 由于投资人预期随着通膨高涨，美国借贷成本也会攀升，加上美国国会迟迟未通过提高举债上限，触动市场紧张情绪，亚股今天跌多涨少。

尽管中国地产业巨擘恒大公司倒闭的忧虑暂时已获缓解，市场仍密切关注这起事件。

与此同时，分析师表示，对中国能源问题可能拖累全球第二大经济体成长的担忧，也加剧市场悲观气氛，高盛已下修今年度经济展望。

随着数名美国联邦准备理事会（Fed）官员表示，其持续通膨和解决失业问题的目标即将实现，美国预料将在数个月内开始减码原本的超宽松货币政策。

联准会上周政策会议中暗示量化宽松即将退场，而外界密切关注的利率动向指标显示，最快明年底前升息。

前一天的美股道琼指数小幅收高，但在科技股易受升息影响走跌拖累下，标准普尔500指数和那斯达克指数收黑。

卖压蔓延至亚洲，东京、雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、孟买、马尼拉和台北纷纷收跌。

香港恒生指数逆势收涨1.2%，来到24500.39点。上海综合股价指数收扬0.54%，来到3602.22点。日股日经指数收挫0.19%，来到30183.96点。

© 2021 AFP