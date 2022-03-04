忧西方制裁 俄国人抢搭唯一通行列车逃往芬兰

（法新社赫尔辛基4日电） 这是俄罗斯通往欧盟的鲜少仅存管道之一：开往芬兰首都赫尔辛基的高铁列车上挤满俄国人，忧心现在是受到西方制裁影响前，他们最后逃脱的机会。

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3日上午6时40分从圣彼得堡发车的列车，缓缓驶进芬兰首都赫尔辛基（Helsinki）火车站，车上乘客大多是俄国人。

但莫斯科人波利亚柯娃（Polina Poliakova）拉着行李箱通过9号月台。她说，「我们和家人决定尽快赶回去，因为不清楚情势在一周内会发展到什么地步。」

卢赫塔诺娃（Beata Iukhtanova）和朋友则准备前往就学的巴黎。她表示，旅行变得很困难，因为所有班车、航班都被取消。

连结圣彼得堡和赫尔辛基的快板号列车（Allegro）是目前俄国和欧盟国家间唯一仍营运的铁路服务。

俄罗斯1周前对乌克兰发动攻击后，各国相继宣布对俄罗斯航班关闭领空，因此这也成为俄国人少数能出国的管道之一。

芬兰国铁（VR）资深副总裁西莫拉（Topi Simola）说，「未来几天，从圣彼得堡开往赫尔辛基的列车都已经客满。」他表示，俄罗斯入侵乌克兰后，乘客人数从上周六（2月26日）开始飙升，也就是俄罗斯挥军入侵乌克兰的2天后。

西莫拉表示，从那时候起，乘客旅行动机显然已经开始转变，「从携带行李可以发现，他们是要搬到其他地方去住，基本上是要恒久离开。」从圣彼得堡到赫尔辛基每天有两班列车，车程约3个半小时。

不过，快板号高铁仅限少数人搭乘。

俄国方面规定，乘客必须是俄国或芬兰国籍，搭乘需要签证，还必须持有欧盟国家认可的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种证书，而非俄国人大多数施打的 「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗。

因此，绝大多数俄籍乘客都是在欧洲生活或工作的俄国人，像是14岁的玛丽亚（Maria）和妈妈想要搭机回到居住的奥地利，航班却在2月27日被取消，两人赶在最后一刻搭上前往芬兰的列车。

她告诉法新社，「每个人都感到不知所措。我们一开始以为可以取道土耳其，但那样比较昂贵。我们很幸运。」

VR和国营俄罗斯铁路公司共同营运这条路线，正研究仅接受持有欧盟护照乘客，并增加载客量。

西莫亚表示，「我们知道还有成千上万欧盟公民仍滞留俄罗斯，设想许多人应该会想要回家。」

自从俄罗斯入侵乌克兰后，据报导有大量俄罗斯人想要离境，担心边界可能会立即被关闭以及西方阵营祭出制裁可能带来冲击。

西莫亚表示，虽然离开俄罗斯的列车票已完售，但从赫尔辛基返回圣彼得堡的车票仅售出3成。

© 2022 AFP