忧遭歹徒盯上 乔治克隆尼吁媒体勿刊登儿女照片

（法新社洛杉矶5日电） 曾获奥斯卡最佳男配角奖的男星乔治克隆尼（George Clooney）今天呼吁媒体不要刊登他子女的照片，怕孩子沦为坏人下手的目标。

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60岁影星乔治克隆尼表示，由于身为人权律师的妻子阿玛尔克隆尼（Amal Clooney）经常对付坏人，使得两人的一双儿女可能沦为歹徒报复的对象。

美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）公布乔治克隆尼的公开信，信中写道：「我妻子的工作性质让她必须对付恐怖组织，并让他们接受审判，我们尽可能采取预防措施，确保家人安全。」

乔治克隆尼表示，如果孩子们的面孔被刊登出来，夫妻俩就无法保护孩子安全。

乔治克隆尼致函英国「每日邮报」（Daily Mail）和其他刊物，并表示他是在网路上看到女星卢德（Billie Lourd）的1岁女儿照片后萌生写这封信的念头。卢德是「星际大战」系列电影中饰演莉亚公主的已故女星嘉莉费雪（Carrie Fisher）之女。

他在信中表示：「我身为一名公众人物，接受经常侵犯隐私的照片是我工作必须付出的一部分代价，但我们的孩子并没有做出这样的承诺。」

他写道：「我们从未出售孩子们的照片，没在玩社群媒体，也从来不贴照片，因为这么做会置他们的生命于险境。不是妄想的危险，而是现实世界的问题、现实世界的影响。」

乔治克隆尼与阿玛尔2017年迎来龙凤胎。他先前曾杠上英国八卦刊物「每日邮报」。「每日邮报」近年来靠着民粹主义的线上版，成功将侵犯名人隐私的新闻传送美国。

乔治克隆尼2014年指控「每日邮报」杜撰文章，当时内容宣称他的准岳母反对女儿出嫁，「每日邮报」随后致歉，乔治克隆尼虽然感谢「每日邮报」道歉，却表示他拒绝接受道歉。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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