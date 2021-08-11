忧遭逮捕 尼加拉瓜反对党党魁逃至哥斯大黎加

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（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟10日电） 尼加拉瓜反对党「自由公民联盟」党魁罗杰斯今天表示，由于担心会被总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）的政府列入政敌名单而遭到逮捕，她已逃往哥斯大黎加。

也被称为蒙特雷（Kitty Monterrey）的罗杰斯（Carmella Rogers）接受哥斯大黎加新闻台Telenoticias访问时表示：「再也没有人是安全的。」这是她几天来首度公开露脸。

罗杰斯说：「（留下来）没有意义，他们会把我送入监牢，不然就是会把我驱逐出境。」尼加拉瓜官员上周撤销她的身分证和护照。

71岁的罗杰斯表示：「我从周五（6日）开始躲藏，一直想办法如何用安全方法一步步来到这里，这很艰难，我很疲惫，但我总算成功了。」

受执政党掌控的尼加拉瓜选举委员会6日裁定，右翼的「公民自由联盟」（Citizens Alliance forLiberty）不具总统大选参与资格。该党副总统候选人盖萨达（Berenice Quezada）同一周遭到软禁。

尼加拉瓜总统大选11月将登场，迄今当局已以叛国罪为由拘押了32名反对派政治人物。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2021 AFP