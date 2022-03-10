忧风险过高 美拒绝波兰所提代转战机援乌

（法新社华盛顿9日电） 美国五角大厦今天做出结论，拒绝波兰所提把援助乌克兰的战机透过美国转送的方案。五角大厦说这种「高风险」的战机移转恐被解读成升高紧张态势。

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俄罗斯入侵以来，美国始终拒绝派兵助乌克兰抗敌，也不愿应基辅所请在乌克兰设禁航区，却不断呼吁盟国援助乌克兰对抗俄军，但在形同被波兰反将一军后，美国只得尴尬退缩。

法新社指出，乌克兰高层急渴望西方援助战机供他们抵御俄国，波兰提议自家米格战机先送到德国的美军基地、再由美国转交乌克兰。由于事先未与华府谘商，让美方有点措手不及，也让美国与欧洲盟邦团结应对俄罗斯侵乌出现意外的小摩擦。

五角大厦发言人柯比（John Kirby）告诉媒体，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天稍早与波兰防长布拉查克（Mariusz Blaszczak）通话，感谢波兰合作援助乌克兰的意愿。

但柯比转述，奥斯汀也强调美方当前不支持波兰所提、由美方代为转交战机给乌国空军的方案，从而也不希望看到波兰把战机送至美方代管。

波兰外交部昨天表示，波兰愿把自家的俄制米格-29战机送至德国的美军基地，由美国转交给基辅抗敌之用，然后美国提供波兰一批F-16战机作为填补。

柯比说：「我们当下对此（波兰的主意）毫不考虑。」并说提供乌克兰更多战机也不大可能显着扭转乌军的劣势，转交波兰米格-29战机的效益很低。

柯比还说情报圈评估，转交这批米格机给乌克兰「可能反而火上浇油，恐使俄国激烈反应从而让北约与俄国军事冲突升温」。

© 2022 AFP