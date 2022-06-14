忧高通膨引发升息 美股续挫陷熊市

（法新社纽约13日电） 为因应通货膨胀持续飙高，投资人预测美国联邦准备理事会（Fed）将大幅升息，华尔街股市今天续挫，正式走入「空头市场」（熊市）。许多经济学家今天预测本周会升息3码。

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美国公布最新消费者物价数据后，引发全球股市一片杀声；比特币（Bitcoin）跌至18个月低点，美元升值，油价震荡。

股票经纪服务公司AJ Bell投资主任穆德（Russ Mould）指出：「美国公布通膨数据高于预期的余波，持续冲击全球市场，因为这项数据浇熄联准会可能停止升息的期望。」

华尔街股市基准标准普尔500指数今天收盘重挫3.9%至3749.53点，自1月4日的近期高点拉回幅度超过20%，定义为进入空头格局。

法国、德国、日本和香港股市跌幅都至少2%。

美国上周公布报告指出，5月消费者物价年增8.6%，攀至40年来新高。这项数据超过原先预期，让物价压力已触顶的期望破灭。

联准会已示意计划15日第2度升息2码（0.5个百分点）。但外界有更多声音预测将升息3码。巴克莱集团表示，联准会被要求采取更积极的动作以「加强公信力，并抵御通膨压力」。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「市场现在更加思考着，联准会大幅升息抑制通膨，之后因成长下滑而必须再降息。」

美元因具避险投资优势受益，兑换主要货币都见攀升；美元兑日圆一度升至24年高点，兑印度卢比升逾78卢比历来首见，兑英镑升值超过1%。

由于全球市场笼罩沉重卖压，投资人避开风险资产，比特币跌至18个月低点，价值不到2万3000美元。此外，加密货币借贷平台Celsius Network以市场环境动荡为由暂停提款，也导致比特币挫跌。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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