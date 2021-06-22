忧Google排挤广告市场对手 欧盟展开反托拉斯调查

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（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟关切谷歌（Google）排挤网路广告市场的竞争对手，今天对Google 展开广泛的反托拉斯调查。

根据声明，这项调查将「评估Google是否偏袒自家线上展示型广告技术服务，违反欧盟的竞争规定」。

这次调查集中在Google商业模式其中一个重要的部分，也就是广告业务，占Google去年营收逾8成，相当于1470亿美元。

欧盟主管竞争事务的执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）说：「我们担心Google让线上广告服务竞争对手更难以（在展示型广告技术领域中）竞争。」

新闻集团（News Corp）、法国日报「费加洛报」（Le Figaro）和比利时罗塞尔集团（Groupe Rossel）向法国当局控告Google滥用线上广告主导地位，近期因此遭罚2.2亿欧元。

欧盟将设法评断Google是否独厚自家线上广告技术AdX和Doubleclick，但也将检视Google旗下业务的其他面向。

重要的是，这项调查也将探究Google宣布禁止Chrome浏览器使用第三方cookies的计画，此举激怒部分发行商和广告主。

Google发言人表示，公司「将持续与欧洲联盟执行委员会进行建设性配合，回答他们的问题，并向欧洲企业和消费者展示我们产品的好处」。

© 2021 AFP