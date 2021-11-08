快时尚成污染祸首 智利沙漠弃置旧衣堆成山

（法新社智利阿托荷斯皮其欧7日电） 全球货品供销正受疫后供应链问题冲击，但在智利北部阿塔卡玛沙漠，包含耶诞毛衣、雪靴在内的弃置二手衣饰却堆积成山，这些快时尚衣饰严重污染环境。

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快时尚带来的极端消费主义让智利社会饱受冲击，包括少得可怜的低薪与童工问题已为人所熟知，但对当地环境也带来严重负面影响，外界却知之甚少。

智利长年以来都是二手与滞销快时尚服饰的集散中心。由中国、孟加拉制造的衣饰销往欧、亚与美国后，最终辗转流入智利，再找机会重新卖到拉丁美洲。

每年约有5万9000吨的旧衣饰会运抵智利北部阿托荷斯皮其欧（Alto Hospicio）免税区的伊基克（Iquique）港，来自南方1800公里、首都圣地牙哥的服饰商会购入一些，另有很多会被走私到其他拉美国家。

但每年仍至少有3万9000吨的衣饰乏人问津，被丢向有世界最干燥沙漠之称的阿塔卡玛（Atacama）沙漠。

曾于伊基克港进口区工作过的卡瑞诺（Alex Carreno）说：「这些衣饰来自世界各地，没被首都商人买走或运到其他国家的，因为没人愿意付关税带走，全都积在港内免税区。」

开设以弃置旧衣制作绝缘板公司的萨佩达（Franklin Zepeda）说：「问题在于衣饰没法生物分解且含化学制品，城市里的掩埋场不收。」后来竟越来越多弃置衣物被丢到沙漠。

根据一份2019年的联合国报告，全球服装制品量在2000到2014年间翻倍，衣饰产品耗费用水占全球的20%，制造衣服与鞋子的产业占全球温室气体排放的8%，而每秒则有相当于一部垃圾车运载量的纺织品被送去掩埋或焚化。

弃置衣物、鞋帽无论堆积于开放空间或埋入地下都会污染环境，释出污染物进入空气或下水道里。由于目前的衣饰不是合成就是添加化工品，在自然环境分解恐需200年，且毒性与废轮胎或塑胶不相上下。

© 2021 AFP