快艇争冠呼声高 雷纳德仍愿打东京奥运

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（法新社亚特兰大7日电） NBA快艇球星雷纳德今天表示，即便必须赶行程飞过大半个地球，他仍愿参加延至今年7月进行的东京奥运，首次在奥运上场为美国男篮效力。

如果洛杉矶快艇在今年美国职篮NBA的季后赛之旅走得够远，并打进总冠军赛，那意味着雷纳德（Kawhi Leonard）与他的部分队友，在NBA球季结束与奥运男篮赛开始之间，将仅有少部分休息时间，甚至有可能完全没得喘息。

雷纳德在今天于亚特兰大进行的NBA明星赛前，在透过视讯方式的采访中告诉记者说：「目前，我的计画就是要去（东京奥运）。」

「这跟我们（快艇）能打到哪里其实没有太大关系，如果我状况不错、如果那时我觉得自己准备好要去了，那我就会去。」

快艇是夺冠呼声最高的球队之一，而依照目前的时程，总冠军赛若打满7场，将会是在7月22日结束。

东京奥运的开幕式是在7月23日举行，美国男篮在东京奥运的首役，预定是在7月25日对上法国的一战。

雷纳德从未披上战袍代表美国打过奥运，若他最终能参加东京奥运，将和他在NBA圣安东尼奥马刺时的总教练波波维奇（Gregg Popovich）相聚。

马刺是雷纳德NBA生涯的起点，但双方在合作末期，因为对雷纳德伤势的治疗产生嫌隙，最后可说是不欢而散。

接着，雷纳德被交易到多伦多暴龙，他在率暴龙夺下队史第一座总冠军后成为自由球员，不久后变加盟快艇。

雷纳德曾两度获选为总冠军赛最有价值球员（FMVP ），第1次是马刺2013-14年球季击败迈阿密热火夺冠那年，第2次则是在暴龙2018-19年球季击败金州勇士夺冠那年。

本季雷纳德已打了30场比赛，平均可获26.6分、6.3篮板、4.9助攻。

去年，雷纳德曾入选美国男篮的最终名单，但东京奥运因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延期。

雷纳德现在于快艇的队友乔治（Paul George），曾代表美国在2016年里约奥运拿下男篮赛金牌，也同样入围东京奥运参赛球员名单。

美国篮协两个月前曾对约60名球员发出邀请，他们将从这份名单中选出最后代表美国参加东京奥运的球员。

© 2021 AFP