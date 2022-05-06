怀疑詹姆斯法兰科是小王 安柏赫德称遭强尼戴普飞踢

（法新社华盛顿5日电） 美国女星安柏赫德今天在法庭作证指控前夫强尼戴普（Johnny Depp）因为认为她和合作男星詹姆斯法兰科（James Franco）有婚外情，在飞机上对她甩巴掌和踢打。

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安柏赫德（Amber Heard）告诉陪审团：「我觉得非常难堪，这是第一次在别人面前发生这种事情。」

安柏赫德第2天坐上维吉尼亚州费法克斯郡（Fairfax County）州法院证人席，指控强尼戴普对她有过多次肢体暴力。

58岁的强尼戴普正对36岁的安柏赫德兴讼，说她2018年12月在「华盛顿邮报」（The Washington Post）专栏自称为「家暴的公众人物代表」是抹黑，尽管安柏赫德在文中并没有点名强尼戴普，但强尼戴普不满遭影射为家暴犯，求偿5000万美元。

参演电影「水行侠」（Aquaman）的安柏赫德则提出反诉，指控强尼戴普称她骗子是污蔑，并称遭到强尼戴普「严重肢体暴力与虐待」，求偿1亿美元。

安柏赫德说：「他对于我接下与詹姆斯法兰科合作的角色十分生气。」意指2014年两人合作电影「阿德拉尔日记」（The Adderall Diaries）。

她说：「他非常、非常讨厌詹姆斯法兰科，之前就曾指控我们两人先前在合作『菠萝快递』（Pineapple Express）的时候就有暧昧。」

安柏赫德回忆2014年5月在机上发生的事件表示：「他说我是个荡妇。」

她说，当时喝了酒的强尼戴普在争吵中一度甩了她巴掌，并在她移动到另一个座位时，踢了她的背部。

安柏赫德表示，强尼戴普的随扈和助理当时都在飞机上。「我摔倒在地，没有人说什么，什么都没说。机上安静地连根针落在地上都听得见。」

「我记得当时感觉非常难堪。」

强尼戴普先前在4天作证期间否认曾对安柏赫德施暴，并称她才是那个时常动手的人。

安柏赫德也作证，称强尼戴普还在其他场合打过她，并称有一次「我怀疑我的鼻梁被打断了」。

声泪俱下的安柏赫德详细描述强尼戴普的毒瘾与酒瘾，并称他在两人在一起的时期，不断努力想要戒掉。

安柏赫德说，有一次保镳抱着失去意识的强尼戴普，「就像个婴儿一样」抱回两人在伦敦的租屋处。

「我还记得，当时认为就是现在了，我感觉备受鼓舞，觉得这次一定可以揭开新篇章，因为强尼终于跌入谷底了。」

还说尽管强尼戴普「保证过百万次要戒毒、戒酒」，去了夫妻谘商和勒戒所，强尼戴普总是会再次喝酒，吸食大麻和古柯硷。

强尼戴普的律师先前让专家坐上证人席，称安柏赫德的家暴指控害他损失上千万美元，不仅失去「神鬼奇航」第6集的2250万美元超高片酬，还被电影「哈利波特」（Harry Potter）衍生作品「怪兽与邓不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）换角。

© 2022 AFP