怒批Spotify传播疫苗不实消息 尼尔杨要求下架他的音乐

（法新社纽约26日电） 尼尔杨表示，由于他不想跟多次散播有关疫苗假讯息的Podcast主持人乔罗根一同出现在Spotify，因此要求Spotify将他的音乐下架。Spotify应尼尔杨要求，正在撤下他的作品。

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加拿大老牌摇滚传奇歌手尼尔杨（Neil Young）本周发表公开信表示，每集有1100万听众收听乔罗根（Joe Rogan）在Spotify上的Podcast，他却「散布有关疫苗的假消息－可能导致他人死亡」。

尼尔杨今天在他的官网发布第2封信，感谢他的唱片公司Reprise Records「以真理名义」相挺。

他说Spotify占他全球音乐串流收入的60%。尼尔杨认为他的坚持是值得的，并写道「Spotify已经成为散布COVID-19（2019冠状病毒疾病）假讯息，对人命安全造成威胁的平台。为了钱贩售谎言。」

「我明白我不能继续支持Spotify对喜爱音乐大众，散布对人命安全造成威胁的不实讯息。」

根据「华尔街日报」（The Wall Street Journal），预期尼尔杨的音乐作品会在26日晚数小时内遭下架。

尼尔杨在Spotify上有240万名追随者，每个月有超过600万名听众。

乔罗根与Spotify签署多年独家协议，据信总额高达1亿美元。

但批评人士表示，他的Podcast是传播阴谋论和不实讯息的平台，尤其是COVID-19相关议题。

Spotify今天在声明中表示：「我们希望Spotify用户可以听到全世界所有的音乐和音讯内容，因此我们肩负庞大责任，要在顾及听众安全和创作者自由之间取得平衡。」

「我们有详细的内容政策，自疫情爆发以来已移除逾2万集与COVID-19相关的Podcast节目。很遗憾尼尔决定要将他的音乐从Spotify下架，希望很快能欢迎他回来。」

© 2022 AFP