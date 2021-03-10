性丑闻撼动加拿大军方 高层人事大地震

广告 继续浏览后续

（法新社渥太华9日电） 加拿大军方高层官员近期接连在性方面被控行为不端，导致人事大地震。值此之际，国防副参谋长一职首度由女性出任。

军方透过声明表示，中将艾伦（Frances Allen）获任命为国防副参谋长。这个职位是军方的第二把手。

此前，加国媒体披露前参谋总长范斯（Jonathan Vance）与下属有不当行为和关系，虽然范斯否认，宪兵仍对此展开调查。在此事曝光前，范斯已于今年1月退役。

几周后，继任参谋总长的海军上将麦唐纳（Art McDonald）也因另外被控行为不当，须接受调查而卸任。

总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，领导高层必须「朝着终结军中骚扰和歧视的挑战前进…且确保任何站出来说出实情或指控的人，都能获得他们需要的支持和资源」。

他坦承目前处理这些议题的措施「都做得不够，动作也不够快」。

他说：「我承诺我们会加快速度，并更深入处理，以确保任何效力于国家的人…都能有安全的工作环境。」

加拿大军方长期苦于应对性方面行为不端的指控，近年来，申诉件数有增加趋势，如今还突然延烧到高层。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP