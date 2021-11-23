性侵丑闻缠身 凯文史贝西遭判支付纸牌屋天价赔偿金

（法新社洛杉矶23日电） 据22日公布的法院文件，名誉扫地的奥斯卡影帝凯文史贝西将支付「纸牌屋」制作公司近3100万美元（约新台币8.6亿元）赔偿金。他因被控性侵而遭开除之前曾担任本剧主角。

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凯文史贝西（Kevin Spacey）遭控性骚扰和性侵后，突然退出影音串流平台Netflix播出的政治阴谋影集纸牌屋（House of Cards）拍摄工作，因此该剧制作公司MRC于2019年提出诉讼，向他求偿。

一名仲裁法官于10月19日作出判决，当时MRC也向洛杉矶法院提交确认判决的请愿书。

MRC在法院文件中详细说明，凯文史贝西的性侵指控曝光后，该公司随即暂停他的拍摄工作并展开调查，结果发现这名影星违反演出和执行制作协议中的职场行为标准，包括MRC的反骚扰政策。

62岁的凯文史贝西1996年演出「刺激惊爆点」（The Usual Suspects）赢得奥斯卡男配角奖；2000年以「美国心玫瑰情」（American Beauty）获颁奥斯卡影帝；之后再以电视剧「纸牌屋」（House of Cards）获金球奖肯定。

© 2021 AFP