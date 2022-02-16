性侵案和解金1630万美元 安德鲁王子恐耻辱度过余生

（法新社伦敦16日电） 法庭文件显示，英国安德鲁王子和指控他性侵的朱弗里达成庭外和解。英媒披露，和解金高达1630万美元（约新台币4亿5430万元），安德鲁王子恐在「耻辱中度余生」。

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朱弗里（Virginia Giuffre）的律师昨天透露，两造已经达成庭外和解，安德鲁王子（Prince Andrew）得以逃过在庭审中被公开羞辱。两人和解细节未揭露。

朱弗里先前在美国曼哈顿联邦地区法院提出的民事诉讼指称，她在美国金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）牵线下与安德鲁见面，其后发生性关系，当时是2001年，她17岁，是美国法律明订的未成年。艾普斯坦遭控性犯罪，两年前在狱中等候审判时自尽。

英国「每日电讯报」披露，安德鲁在这起和解案中将支付朱弗里1000万英镑，以及捐赠200万英镑给一个性贩运受害者慈善基金会。

这笔钜额和解金引发英国民众质疑，谁将替这位阮囊羞涩的王子买单。每日电讯报报导，这笔钱将来自英国女王伊丽莎白二世的私人财产之一。

这项丑闻已经让女王今年登基70周年蒙上阴影。法庭审判恐会碰上预定今夏举行的登基70周年白金禧全国庆祝活动。

法庭文件显示，61岁的安德鲁对于和艾普斯坦同伙感到后悔，并赞扬朱弗里女士以及其他替自己和他人挺身而出受害者的勇气。

「他誓言将藉由力挺对抗性贩运恶行，以及支持性贩运受害者，来表明他后悔曾和艾普斯坦交往。」

英媒批评安德鲁「完蛋了」，要求他彻底退出公众生活。安德鲁已被剥夺荣誉军衔和殿下头衔。

「太阳报」（The Sun）社论写到：「一切都结束了。安德鲁现在完蛋了，被他让人无法忍受的傲慢、权利和惊人的天真给毁了。」

「他必须彻底退出公众生活，在羞辱中度过余生。」

英国评论员也讥讪安德鲁宣称他从未见过朱弗里，怎会同意以这么高金额和解，并指出一张两人在朱弗里17岁时的合照。

其他人则呼吁和解金的来源要透明化，无论是从女王的私人所得或实际上来自英国纳税人的官方财源。

英国霍华德甘乃迪（Howard Kennedy）律师事务所媒体专家史蒂芬斯（Mark Stephens）告诉英国广播公司（BBC）：「安德鲁必须证明并非由公众买单，因为那恐对王室带来广泛影响。」

安德鲁是伊丽莎白女王次子，他在接受BBC专访时，为自己和艾普斯坦的关系辩解，并企图驳斥朱弗里的指控，而遭到普遍讥笑后，于2019年不再担任王室职务。

© 2022 AFP