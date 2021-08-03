性别原罪？ 全球未来10年恐减少近500万女婴

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（法新社巴黎3日电） 最新研究今天显示，全球未来10年估计将减少470万名女婴来到人世，这是因为文化倾向重男轻女国家的性别选择做法，此项趋势长期下来恐会削弱社会凝聚力。

法新社报导，英国医学期刊（BMJ）刊登的研究显示，预期出生的女婴数量减少，到了2030年将导致全球约1/3人口中的年轻男子过剩，可能造成反社会行为和暴力情事增加。

除了南亚和东亚外，东南欧各国过去40年来性别选择性堕胎也在增多，对人口的影响尚待确定。

为模拟性别选择将对社会产生何种短期和长期影响，一个国际研究团队分析过去50年逾30亿人的出生资料。

他们模拟两种情况，聚焦自1970年以来男女性别比上升的12国，以及另外17个因社会或文化趋势而可能性别比升高的国家。

第1种情况基于统计证据，假定性别选择率增加。第2种情况基于观察到的趋势和生育率下降，假定某些国家性别选择情事增加，但缺乏具体数据。

他们在第1种情况中发现，2030年前，全球国家约将减少470万名女婴出生。至于第2种情况，2100 年前，全球女婴出生将剧减2200万名以上。

研究作者表示，偏好生男的观念恐会导致受影响的国家产生「婚姻挤压」现象。所谓「婚姻挤压」是指适婚年龄的人口性别比例出现明显差距，形成某一性别未婚率的显着增加的现象。

他们写道：「一国人口中女性人数比预期少，可能导致反社会行为和暴力情事水平增加，也可能最终影响长期稳定和社会永续发展。」

为消除这种现象，这项新研究的作者呼吁加强搜集性别选择做法相关资料，并且扩大相关教育计画，以及加强法律架构确保性别平等。

© 2021 AFP