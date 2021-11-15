性别友善厕所惹议 巴西城市令麦当劳分设男女厕

（法新社巴西包鲁市14日电） 一段在巴西一家麦当劳性别友善厕所拍摄的影片引起极大争议，该餐厅所在的包鲁市因此下令，要他们分别设置男、女专用厕所，以符合相关卫生规定。

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这家麦当劳位于圣保罗州（Sao Paulo）包鲁市（Bauru），有人拍下店内性别友善厕所的影片，放上网路后疯传，继而爆发争议。

在影片中，可以听到似乎是拍摄者的女性抱怨说：「这太荒谬了！孩子们要用这些厕所耶，这是发生在我们包鲁市的共产主义，太丢人了！」

包鲁市长霍因（Suellen Roim）在推特（Twitter）上表示，影片引发极大的舆论风暴，卫生官员因此访视这家餐厅，进而「发现（餐厅）未遵守数项本市卫生规定」。

根据当地法规，厕所必须「男女分开，并清楚标示」。

麦当劳有两周时间改善以符合规定，否则将面临罚款，也可能停业。

麦当劳在声明中解释，餐厅只是试着要创造「包容和尊重」的区域，好让每个人使用厕所时「都能感觉是受到欢迎的」。

麦当劳表示，正与有关当局合作，以「达到某些标准」。

此事惹恼了巴西保守派人士。在巴西，自从极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）3年前上任以来，性别议题就成了热门话题；他本人也经常被控性别歧视和恐同。

© 2021 AFP