性骚丑闻缠身 纽约州长拒下台

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（法新社纽约12日电） 美国纽约州长古莫（Andrew Cuomo）遭7名女性指控性骚扰或言行不当，连他的民主党同志都呼吁他下台，但他今天再度坚称不会辞职，恳请外界等调查结果出炉再下判断。

63岁的古莫在与媒体的电话中一再否认这些指控，并说其他政治人物在不知道所有事实前就要他辞职，是「很鲁莽且危险」的行为。

他说：「女性有权出面发声，我也非常鼓励，但我也要表明，真相还没水落石出，那些指控我的事我根本没做过，就这样。」

纽约州选出的联邦参议员舒默（Chuck Schumer）和陆天娜（Kirsten Gillibrand）今天声明表示，古莫显然已失去执政伙伴和纽约民众的信任。

同样代表纽约州的联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）和联邦众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）等多名民主党籍国会议员今天也齐声呼吁古莫下台。

纽约州众议会议长席斯堤（Carl Heastie）昨天表示，已授权司法委员会对此展开「弹劾调查」。与此同时，纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）早已宣布会领导另一项调查。

© 2021 AFP