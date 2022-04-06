怨偶离婚程序变简单手 英格兰新法允「无过失离婚」

（法新社伦敦6日电） 假造证据、长年的等待已成过去，今天起，英格兰与威尔斯的怨偶不用再究责对方即可诉请离婚，这是半世纪来最重大的离婚法改革。

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「无过失离婚」意味一方不再需要证明另一方有外遇、「不合理行为」或离弃即可诉请离婚。先前夫妻要分居2年才能诉请离婚，若一方不同意还得等到5年。

这项变革让英格兰与威尔斯跟上有自己法律体系的苏格兰，以及美国、澳洲和德国脚步。

专家预料，尽管新法实施后会看到许多等待修法已久的怨偶递状离婚，但这或许反而会提高结婚率，因为婚姻关系可更轻易地划下句点。

这项改革并未允许美式的「快速离婚」（quickie divorces），也就是婚姻的一方启动离婚程序时，最少得等20周才能诉请离婚许可，之后还得再等6周才能获准离婚。

尽管如此，今天这项改革确实让现行体系改头换面。数十年来，有人为了离婚成功，要不就是雇用私家侦探挑对方过失，要不就是双方会串通好捏造证据。

斯莱特和戈登律师事务所（Slater and Gordon）调查显示，这项改革带来意想不到的结果，同居伴侣有3成2说，由于离婚程序简便许多，他们更可能步入礼堂。

© 2022 AFP