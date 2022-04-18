怪兽与邓不利多的秘密 北美票房第一

（法新社洛杉矶17日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「怪兽与邓不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）周末北美开片进帐约4300万美元，登北美票房第一。

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排名第2的是谐星金凯瑞（Jim Carrey）的「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），收入3000万美元，远低于上周末开片的7100万美元。

珊卓布拉克（Sandra Bullock）和查宁塔图（Channing Tatum）同台演出的「失落谜城」（The Lost City）15至17日期间有约650万美元票房收入，排名第3。

第4的是科幻喜剧片、杨紫琼参与演出的「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），进帐620万美元。

排名第5的是马克华柏格（Mark Wahlberg）主演的「斯图教父」（Father Stu），票房570万美元。

第6到第10的电影依序为：「魔比斯」（Morbius），470万美元；「劫命救护」（Ambulance），400万美元；「蝙蝠侠」（The Batman），380万美元；印度片KFG Chapter 2，收入290万美元；「秘境探险」（Uncharted），120万美元。

© 2022 AFP