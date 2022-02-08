总主教任内发生神父性侵 前教宗请求被害人原谅

（法新社梵蒂冈8日电） 前教宗本笃十六世对于他担任德国慕尼黑总教区总主教期间，发生神职人员犯下性侵儿童事件，他今天请求受害者原谅。不过，本笃的幕僚否认有关他掩盖事件的指控。

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本笃十六世（Benedict XVI）在1977至1982年间担任慕尼黑与弗赖辛总教区（archdiocese of Munich and Freising）总主教。这个总教区近期委托一家德国律师事务所调查1945至2019年间发生的性侵案。

1月公布的调查报告当中，指控本笃十六世在1980年代总主教任内，知情却未阻止4名恋童癖神父性侵。

现年94岁的本笃十六世今天对调查报告发表信件回应。他说：「我只能对所有性侵被害人表达我深切的羞愧、我深深的遗憾和我衷心的请求原谅。」

他还表示：「我在天主教会曾背负重责大任，因此对于任职期间在不同地点发生的侵犯和错误，我的痛苦又更深。」

目前身体非常虚弱的本笃十六世，委托一群幕僚针对律师事务所「威斯特法尔史毕尔克瓦斯特」（Westpfahl Spilker Wastl，WSW）提出的调查报告做出回应。

根据教廷今天伴随本笃十六世信件公布的幕僚声明，幕僚坚称：「拉辛格枢机担任总主教时，并未涉及任何掩盖侵犯行为的情况」。拉辛格（Joseph Ratzinger） 是本笃十六世本名，他在2013年请辞教宗一职。

其中一个相关案件，加害人是如今恶名昭彰的恋童癖神父贺勒曼（Peter Hullermann）。他原本在德国西部城市艾森（Essen）任职，但在当地遭指控性侵一名11岁男童，后来被调职到慕尼黑。

本笃十六世的团队曾向调查报告作者否认本笃出席1980年一场讨论是否重新指派贺勒曼担任神职的会议。但他们其后已承认，无意间提供了不正确资讯。

不过，本笃十六世的幕僚否认这场会议做出贺勒曼任职相关决定。他们今天又说，会中并未讨论性侵案。

幕僚的声明表示：「专家报告分析的案件当中，没有一件是关于拉辛格知道神父犯下性侵或疑似犯下性侵。专家报告并未提供反证。」

本笃十六世另在信中表示，关于他是否出席1980年那场会议发生的「疏忽」，「被用来质疑我的诚实，甚至将我贴上骗子的标签」，令他「深受伤害」。

但他也说，自己「格外感激教宗方济各（Pope Francis）个人对我表达的信心、支持和祈祷」。（译者：张正芊）

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