总冠军赛两度落后 勇士扭转劣势成功称王

（法新社波士顿16日电） 勇士在这次总冠军赛系列赛中，曾以0比1、1比2两度落后，但他们也两次扳平战局，并在最终以4比2后来居上成功称王。

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美国职篮NBA金州勇士今天靠柯瑞（Stephen Curry）轰下并列全场最高34分，终场以103比90在客场击败波士顿塞尔蒂克，并以系列赛4胜2负的成绩夺下本季的总冠军，这是他们近8季6度闯进决赛后，拿下的第4座总冠军。

勇士2014-15球季在「浪花兄弟」柯瑞与汤普森（Klay Thompson）带领下，夺得球队睽违40年的冠军金杯；2016-17、2017-18两季，靠杜兰特（Kevin Durant）与「浪花兄弟」联手，连两季夺下总冠军。

之后，杜兰特离队，勇士挑战3连霸失利，又在汤普森、柯瑞相继受伤的情况下，连两季无缘争霸。

本季柯瑞「满血回归」，汤普森也在接连出现大伤、缺席两年半后复出，勇士本季在「浪花兄弟」再度合体的情况下，在例行赛拿下53胜29败，以西区第3种子之姿前进季后赛。

季后赛首轮，勇士4比1轻松击败由连两年的年度最有价值球员（MVP）约基奇（Nikola Jokic）所率领的丹佛金块。

次轮对上西区第2种子曼菲斯灰熊，勇士再以4比2「下克上」击败由莫兰特（Ja Morant）率领的灰熊，闯进西区冠军赛。

西区冠军赛，勇士面对来势汹汹的达拉斯独行侠，但他们沉着以对，以4比1淘汰唐西奇（Luka Doncic）带领的独行侠。

勇士一路遭遇强敌，却都能轻松晋级，总冠军赛却打得并不轻松。

首战遭塞尔蒂克末节下起的「三分雨」逆转，在主场意外吞败，丢掉关键的第1战胜利；次役靠柯瑞砍进29分、浦尔（Jordan Poole）「复活」攻下17分的联手带领，成功扳回一城，与塞尔蒂克战成1比1平手，也避免带着0胜2负的绝对劣势，前进到塞尔蒂克主场打接下来的两战。

第3战在塞尔蒂克的布朗（Jaylen Brown）、塔特姆（Jayson Tatum）、史玛特（Marcus Smart）都攻下超过20分的情况下，勇士在客场输球，以1比2处于落后；但靠着柯瑞大爆发，单场轰下43分的带领，勇士在第4战打完后，以2比2扳平战局。

柯瑞第5战被守死，仅进帐16分，但勇士在魏金斯（Andrew Wiggins）26分、13篮板的「双十」成绩带领下，抢下「听牌」的1胜。

今天柯瑞轰下并列全场最高的34分，并有7篮板、7助攻、2抄截、1阻攻的成绩，率勇士成功在客场赢球，并夺下本季的总冠军。

今天成功夺冠，是勇士近8个球季6度闯进总冠军赛后，拿下的第4座总冠军，也是队史第7座总冠军。

© 2022 AFP