总理无视防疫规定聚餐 希腊政府淡化批评声浪

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（法新社雅典7日电） 希腊总理米佐塔基斯被拍到无视防疫规定，在偏远岛屿与大约30人群聚午餐之后，希腊政府淡化各界批评。

希腊5日宣布更严格的防疫措施，包括大城市自晚间6时宵禁，且仍禁止私人住宅聚会。

但米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）昨天却在执政党议员史特芬纳迪（Christodoulos Stefanadis）位于伊卡里亚岛（Ikaria Island）的寓所和大约30人聚会，事后照片在网路疯传。

在野党纷纷谴责米佐塔基斯无视防疫规定。

「改变运动党」（KINAL）在声明中说，这场午餐聚会对希腊人民是「挑衅与侮辱」。

前总理、激进左派联盟（Syriza）党魁齐普拉斯（Alexis Tsipras）则说，米佐塔基斯又再次「为所欲为」。

米佐塔基斯去年12月初因为一趟脚踏车之旅，被认为违反政府严格的防疫措施，而遭到批评。

齐普拉斯在声明中说：「聪明人不会重蹈覆辙，这不是轻忽而重蹈覆辙，而是极度的傲慢…『我是当权者，我想怎么做就怎么做』。为什么？『因为我可以』。」

政府发言人塔兰提利斯（Christos Tarantilis）今天回击说：「全国接种疫苗的同时，需要所有政党支持，齐普拉斯却选择分裂和方向错误的技俩。」

塔兰提利斯强调这是一场「露天」餐会，大家都戴着口罩，只有吃东西时才拿下来。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP