总统任上首个耶诞节 拜登赞扬美国人展现抗疫力量与韧性

（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天庆祝总统任上首个耶诞节，赞扬美国人面对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐展现出力量与韧性。

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拜登表示：「我们在你们所有人身上见到巨大勇气、品格、韧性以及决心，你们以大大小小方式疗愈、抚慰、教导以及保护和效劳。在我们彼此照顾扶持时，你们彰显出，感谢和感激我们共享的时光和善意，会有更大收获。你们再三显示，我们的差异是宝贵的，而我们的相似是无限的。」

虔诚的天主教徒拜登又说，「为全美国，我们祈求在圣经中记载的承诺，即在黑暗中找到亮光。」

拜登与第一夫人吉儿（Jill）于当天稍后透过视讯，对驻扎在国内以及派驻海外基地的美军发表谈话。在场的还有美国第一家庭新成员，名为「司令」（Commander）的德国牧羊犬。

拜登告诉派驻卡达、巴林、罗马尼亚以及美国科罗拉多州的美军官兵：「身为你们的统帅，我要藉此机会说谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们。你们是国家的坚固钢铁脊骨。我们感激你们的勇气，你们的牺牲，不只是你们的牺牲，而且是你们家庭的牺牲。」

拜登并强调，照顾官兵及其眷属，是国家的「真正神圣义务」。

© 2021 AFP