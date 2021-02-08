总统怎么选乔不定 索马利亚政治僵局难解

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（法新社摩加迪休8日电） 索马利亚总统法马乔任期届满，又未能达成政治协议以展开选举选出取代他的人选，反对派领袖宣布，不再承认法马乔是国家元首。

非洲之角国家索马利亚本应于2月8日前以间接选举方式选出新总统，不过因中央政府与联邦各州未能就如何进行投票突破政治僵局，而错过了最后期限。

索马利亚当前除面临政治危机，还有暴力的伊斯兰叛乱、蝗虫入侵与严重的粮食短缺问题。

反对派候选人联盟呼吁法马乔（Mohamed Abdullahi Farmajo）「尊重宪法」，以确保这个岌岌可危的国家政权和平转移。

他们昨天晚间发表声明说：「自2021年2月8日起，反对派候选人联盟不再承认法马乔是总统。联盟将不接受任何透过施压延长任期的方式。」

他们呼吁由国会议长、反对派意见领袖、地方首长与公民团体组成过渡时期国家委员会，带领索马利亚度过当前的阶段。

新总统难产引发索国陷入政治危机，昨晚首都摩加迪休情势紧张。目击者表示，部分道路今天遭封锁，包括通往国会的要道。

居民指出：「我们彻夜难眠，因为反对派的支持者开枪滥射。」（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP