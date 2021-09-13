总统顾德执政生活苦哈哈 几内亚人民暂挺政变

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（法新社康纳克立12日电） 几内亚日前发生军事政变，各国领袖施压新成立的军政府尽快恢复文人统治，不过几内亚民众受够了总统顾德过去数十年统治，起码目前为止是倾向支持军政府的。

特种部队领袖中校顿波雅（Mamady Doumbouya）5日夺权并拘捕83岁的总统顾德（Alpha Conde），接着于10日在首都康纳克立（Conakry）会见区域领袖。

35岁司机马马杜．狄亚洛（Mamadou Douma Diallo）表示，顾德被推翻让他大为讶异又欣喜若狂。他希望未来的日子能更美好，也恳求外界支持军方，最起码目前是这样。

马马杜．狄亚洛说：「我们希望顿波雅能扭转几内亚。」他说，在顾德领导下，人民受苦受难的情形相当普遍。

40岁饭店警卫阿马杜．狄亚洛（Amadou Diallo）对此表达认同，说顾德政府之下生活环境困苦，米、油和燃料价格仅涨不跌。

他说：「几内亚什么都有，人民却一无所有。」

根据世界银行（World Bank）资料，几内亚拥有丰饶的矿产和水资源，但全国却有逾43%人口生活在贫穷之中。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP