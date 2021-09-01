恐有免疫逃脱特性　WHO监控新变异株Mu

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（法新社日内瓦31日电） 世界卫生组织（WHO）表示，正在监控一种新变种病毒株Mu。

世卫组织今天在每周例行疫情公告中说，被称为Mu的B.1.621是所谓「需留意变异株」（variant of interest），1月间首度在哥伦比亚发现，具有对疫苗具抗药性风险的变异。

世卫组织表示，「Mu变种有一系列的变异，显示可能具有免疫逃脱特性」，但仍须进一步研究，才能对Mu有更多了解。

各界普遍担心新变种病毒出现，因为在具高度传染力的Delta强势肆虐之后，全球传染率再度升高，未接种疫苗者以及防疫措施放宽的地区传染率特别高。

包括造成COVID-19（2019冠状病毒疾病）的新型冠状病毒SARS-CoV-2在内，所有病毒都会随时间变异，大部分变异对病毒特性影响微乎其微、甚至根本不会有影响，但特定变异却可能影响病毒特性、传播速度、其造成疾病的严重程度、对疫苗等药物的抗药性等等。

世卫组织目前辨识出4种COVID-19高关注变异株（Variants of Concern, VOC），包括目前在193个国家现踪的Alpha，以及在170国出现的Delta。另有包括Mu在内的5个变种需要监控。

Mu在哥伦比亚发现后，在其他南美国家与欧洲都有接获通报。世卫组织表示，Mu全球盛行率已降至0.1%以下，但在哥伦比亚的盛行率却高达39%。

© 2021 AFP