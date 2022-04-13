恐步金蟾蜍后尘 全球近6000物种面临灭绝

（法新社巴黎13日电） 有幸能够亲眼见到哥斯大黎加金蟾蜍的人，此生便永难忘怀，然而在气候变迁影响下，这个物种从1990年后便消声匿迹，走上灭绝一途，如今全球更有约5775个物种面临灭绝风险。

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每年只有几天的时间，哥斯大黎加的云雾森林因为一群群金蟾蜍现身而变得生气蓬勃。这些金蟾蜍的身长有如儿童拇指，它们从灌木丛中钻出来，在雨水汇聚而成的水洼里交配。

哥斯大黎加蒙特维德云雾林保护区（Monteverde Cloud Forest Preserve）生态学家庞兹（J. Alan Pounds）说，在这块神秘的林地里，云雾笼罩着山脊，「树木矮小、依风成形、树干扭曲且布满苔藓」。

「土壤颜色很深，因此金蟾蜍犹如动物塑像一样格外亮眼，蔚为奇观。」然而到了1990年，金蟾蜍便消失无踪。

法新社报导，金蟾蜍是第一个被认定为气候变迁造成的灭绝物种，而它的命运可能只是这场物种浩劫的开端。

研究人员多年来警告，全世界正面临气候和生物多样性危机，而且日益指出，两者息息相关。

联合国政府间气候变迁问题小组（Intergovernmental Panel on Climate Change）表示，即使暖化程度控制在高于工业革命前的摄氏1.5度目标内，近1/10的物种仍面临灭绝威胁。

根据国际自然保育联盟（IUCN）评估，气候变迁如今对1万1475个物种构成直接威胁，约5775个物种面临灭绝风险。

联合国生物多样性专家2019年提出的报告指出，100万个物种可能会在未来数十年内消失，令人担心，全世界正进入第6次生物大灭绝时期。

© 2022 AFP