恐遭美国天主教团禁领圣体 拜登现身家乡教堂

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（法新社威明顿19日电） 美国总统拜登今天回到老家德拉瓦州并上教堂。前一天，美国的罗马天主教主教团同意就「圣餐礼」意义起草声明，导致支持堕胎权的总统拜登可能因此无法参与此一神圣仪式。

拜登和第一夫人吉儿（Jill Biden）回到德拉瓦州威明顿（Wilmington）的「布兰迪怀恩上的圣若瑟」（St. Joseph on the Brandywine）教堂，在教堂内待了一段时间，并探视葬在这座教堂墓园的亲人，包括拜登前妻娜伊莉雅（Neilia）、两人当时仍在强褓中的女儿娜欧蜜（Naomi），以及2015年癌逝的长子波伊（Beau）。

78岁的拜登是美国史上第2位天主教徒总统，他每周至少参加一次弥撒，但支持1973年美国最高法院肯定女性有权堕胎的裁定。

美国天主教主教团日前表决同意草拟一项关于「圣体圣事（eucharist）在教会生活中的意义」的正式声明。

圣体圣事又称「圣餐礼」（holy communion），是天主教教会最神圣的仪式之一，一直有部分保守派教会领袖呼吁拒让支持堕胎权的政治人物领圣体。

拜登昨天似乎不认为自己可能会被拒绝领圣餐礼。他对记者说：「这是私事，我不认为这种事会发生。」

每个地方的主教都可自行决定教区内哪些人可以领圣餐礼。2019年，南卡罗来纳州一处天主教堂的神父就以拜登支持堕胎为由，拒绝让他领圣餐礼。

美国天主教新闻社（Catholic News Service）今年5月报导，梵蒂冈曾警告美国主教团，希望他们在「解决关于政治人物支持立法允许堕胎、安乐死或其他道德败坏等事务的政策方面」能谨慎行事，因为这很可能变成「争执的根源」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP