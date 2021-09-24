恒大不确定性弥漫 亚股跌多于涨

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（法新社香港24日电） 中国地产业巨擘恒大对于是否按期偿付一笔债券默不作声，引发投资人担忧恒大若倒闭将波及更广泛经济面。不确定性弥漫下，香港和上海股市今天应声挫低，拖累亚洲股市跌多涨少。 没有迹象显示，恒大已支付债券海外持有人一笔债券昨天到期应付利息。尽管恒大享有30天宽限期，过后没付钱才会被视为债务违约；但缺乏消息持续令投资人感到焦虑。 恒大是中国重要地产行业中最大开发商之一，但背负高达3000多亿美元债务。中国监管当局昨天要求恒大采取一切必要行动避免即将到期的海外债券违约，同时专注于完成现有建案及还款给散户投资人。

但有报导传出，恒大的电动车子公司未支付部分员工薪水及数家设备供应商。中国领导阶层至今迟未对打算如何解决恒大危机发表决定性谈话，增添不确定性。 恒大先前宣布已同意一批本国债券的偿付方案，一度缓和投资人焦虑情绪。恒大在香港股价昨天大涨逾17%，但今天收盘又大跌逾11%。香港和上海股市受到影响，在周末来临前分别收挫1.3%和0.8%。 美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）指出：「中国股市的复苏，仍受到恒大是否有新的负面消息摆布。」

雪梨、首尔、新加坡、威灵顿和吉隆坡股市今天也全数收黑。但东京股市劲扬2.1%，台北、马尼拉和雅加达同样收红，孟买股市更收在历史新高价位，首度站上6万点大关。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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