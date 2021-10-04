恒大停牌冲击港股 美股反弹带动亚股多数收红

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（法新社香港4日电） 亚洲股市今天在美国股市上周收盘扬升激励下，终场多数上涨。但香港股市受到负债高达3000多亿美元的中国地产业巨擘恒大财务疑虑冲击，收盘重挫；东京和台北股市也挫低。

恒大危机近几周翻搅股市，投资人担忧这家企业若倒闭，冲击恐扩散至更大范围的中国经济，甚至可能超出中国。

恒大今天发布声明暂停股票交易，以「等待公司发布一起重大交易的内容讯息公告」。此时正好有报导传出，中国另一家地产业巨擘合生创展打算收购恒大的物业子公司51%股份。

尽管如此，股票交易商仍担忧恒大将无法如期支付债息，而宣告债务违约。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）指出：「关于恒大的命运，中国政府透露的讯息仍非常稀少。但目前较受欢迎的发展，似乎是让这家企业稳定缓步拆解。」

香港股市股市今天收盘下挫2.2%；东京股市跌1.1%，写下连续6个交易日收黑；台北股市则收低0.98%。

不过，雪梨、新加坡和雅加达股市收盘全都涨逾1%，威灵顿和曼谷股市也皆收红。上海和首尔股市因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP