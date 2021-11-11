恒大再躲过违约缓解市场通膨疑虑 亚股走势分歧

(法新社香港11日电） 亚洲股市今天走势分歧，媒体报导，摇摇欲坠的中国房地产巨擘恒大集团在宽限期内缴付债券利息，再度避免违约，这个消息减缓了市场对通膨日益升高的疑虑。

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美国最新公布的数据显示，10月消费者物价指数（CPI）触及31年高点，增添美国联邦准备理事会（Fed）采取行动的压力，阻止通膨失控，美国投资人转向避险资产，美元走升。

联准会官员虽坚称通膨攀升只是暂时性，全球经济明年将逐渐重返常态，但观察家警告，通膨将持续一段时间。

澳洲国民银行（National Australia Bank）策略师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示：「（通膨）报告的细节显示物价普遍上扬，挑战通膨攀升只是暂时性的说法。」

富国银行（Wells Fargo & Co）的郝斯（Sarah House）表示：「我们将看到通膨情况恶化之后，才会逐渐好转。」

本周刚开始创新高的华尔街三大指数已连续2天收跌。

在彭博（Bloomberg News）报导，恒大集团已缴付10日到期的债券利息，再度避免爆发违约，稍微缓解亚洲市场忧心恒大崩跌的危机。

此外，媒体报导中国当局计画松绑地产商部分融资管制，可望提供地产商更多融资空间，完成建案，募集亟需的现金，也对市场带来正面提振。

港股恒生指数今天在恒大股价大涨6.75%带动下，收涨超过1.01%，来到25247.99点。日股日经指数涨0.59%，收29277.86。上海综合股价指数上扬1.15%，收3532.79点。

至于，亚洲其他股市，新加坡、威灵顿、曼谷和雅加达股市都收涨，雪梨、首尔、台北、马尼拉股市则收跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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