恒大危机疑虑暂时缓和 亚股涨多于跌

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（法新社香港27日电） 美国华尔街股市上周最后一个交易日收盘上涨，提振投资人信心，加上中国地产业巨擘恒大财务危机可能造成经济灾难的疑虑缓和，亚洲股市今天收盘应声涨多于跌。

美股标普500和道琼指数24日收高，交易商未受美国联邦准备理事会（Fed）将开始减码超宽松货币政策的计画影响。乐观气氛延续到亚股本周首个交易日。

香港股市上周遭到卖压重击，今天涌现逢低进场买气。尽管交易商仍不知道恒大是否已支付23日到期的一笔海外债券利息，但周末有报导传出，中国当局已命令地方房市主管机关将恒大现金锁在围栏帐户，以确保资金用于完成建案。

观察家表示，这项行动显示北京在恒大危机中优先考量购屋者权益，试图让民怨降温。投资人对于恒大若倒闭可能酿成灾难性经济后果的疑虑也暂时减弱。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「市场价格似乎正迅速反映恒大事件后果完全可控，不会扩散出中国、蔓延到更大范围金融圈。」

香港股市今天收盘小涨0.1%，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和吉隆坡股市也全数收高。但上海股市收跌0.8%，威灵顿、曼谷和雅加达股市收低。东京股市则收平。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP