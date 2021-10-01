恢复核子协议 布林肯：决定权在伊朗

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（法新社匹兹堡30日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天再度发出警告，称伊朗返回核子协议的时间已经不多，并表示这取决于德黑兰当局是否采取行动。

法新社报导，布林肯在匹兹堡参加美欧贸易会谈时向媒体表示：「决定权目前依然落在伊朗那一方，但不会持续太久。反应的时间有限，而且愈来愈短。」

布林肯重申，拜登总统有意让美国重返2015年的核协议。该协议要求伊朗大幅缩减核子作业，以换取经济纾困的承诺。

前总统川普任内废弃正式名称为「联合全面行动方案」（JCPOA）的这份协议，并对伊朗恢复实施全面制裁，如今伊朗希望在撤销一连串为了抗议制裁行动而采取的违反协议措施前，这些制裁能先解除。

布林肯表示：「鉴于伊朗（在核子计画方面）已经做出的进展，光是在某个时间点回到JCPOA的条款，并不足以重新获得协议的好处。」

布林肯指出，拜登政府已就伊朗重新遵守协议一事，「非常真诚地」与伊朗当局在维也纳进行数月间接会谈。

由于极端保守派的莱希（Ebrahim Raisi）取代罗哈尼（Hassan Rouhani）成为总统，伊朗6月间以政治过渡为由要求暂停会谈。罗哈尼任内签订伊朗核子协议，主张与西方国家改善关系。

虽然恢复会谈的日期未定，不过莱希曾表示，他支持以外交途径终结制裁。

© 2021 AFP